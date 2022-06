Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, anunta ca va incepe "o perioada de reconstructie" a organizatiilor care nu au obtinut la alegerile locale functiile de primari ai municipiilor resedinta de judet sau consiliile judetene.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a ținut azi sa clarifice speculațiile lansate in anumite zone media privind așa-zise tensiuni intre conducerea PSD București și conducerea centrala a partidului. El a susținut in declarații facute presei ca nu exist[ nici un fel de tensiuni ca toate alegațiile sunt…

- Deputatul PSD Vlad Popescu, fiul lui Cristian Popescu Piedone, ar putea candida pentru Primaria Sectorului 5 din partea AUR, sustin surse politice pentru News.ro. Piedone jr. ar prefera sa candideze sustinut de PSD, insa Marcel Ciolacu se opune. Liderul social-democrat l-ar prefera pe Alexandru Petrescu,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, din punctul sau de vedere, Romania va ajunge la impozitare progresiva, cum este peste tot in lume, dar nu in acest an. El a spus ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect a fost unul foarte corect,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, transmite vineri ca social-democrații vor reuși sa scada impozitarea muncii și sa introduca un sistem de deduceri, acestea fiind promisiuni cu care partidul a caștigat alegerile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, dupa o ședința largita a PSD, ca in cel mult o luna de zile se vor declanșa alegerile interne „de jos in sus” in organizațiile in care social-democrații au caștigat alegerile locale, ulterior urmand sa aiba loc alegeri și in restul județelor. PSD a caștigat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca populatia vulnerabila va primi voucherele de 50 de euro incepand cu 1 iunie, asa cum este prevazut in ordonanta Guvernului. „Voucherele sunt in vigoare, este o ordonanta data. Categoric se vor primi aceste vouchere de la 1 iunie”, a spus Ciolacu la…

- Președintele Camerei Deputaților din Romania, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca in urmatoarea perioada va avea loc o intalnire, la nivel parlamentar, intre Romania și Republica Moldova, care se va desfașura cel mai probabil in Romania in contextul evenimentelor care au avut loc in Transnistria. Marcel…