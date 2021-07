Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL". Social-democratul iesean ii critica pe cei doi candidati la sefia PNL - premierul Florin Citu si Ludovic Orban, presedinte al Camerei Deputatilor -, afirmand ca pentru castigarea alegerilor interne din partid se "folosesc de toate parghiile administrative". "Ceea ce se pregateste in aceste zile arata ca lupta…