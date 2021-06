Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat Unionist nord-irlandez (DUP), Edwin Poots, si-a anuntat joi demisia dupa numai trei saptamani in functie, confruntat cu o revolta interna in urma numirii lui Paul Given ca prim-ministru al Irlandei de Nord, transmit AFP si dpa. 'I-am cerut presedintelui partidului…

- Social-democratii si-au facut temele. Au pregatit viitorul politic al tarii, daca motiunea lor de cenzura va trece. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Marcel Ciolacu, care a explicat ca exclude o posibila colaborare cu PNL. Cine va fi premierul din partea PSD? Alexandru Rafila. ”In acest moment…

- Partidul Democrat Unionist nord-irlandez (DUP) a anuntat marti desemnarea lui Paul Givan pentru a conduce guvernul acestei provincii britanice, alaturi de republicani, intr-un context de puternice tensiuni post-Brexit, transmite AFP. Paul Givan, 39 de ani, deputat in adunarea locala nord-irlandeza…

- Partidului unionist nord-irlandez DUP l-a ales vineri pe Edwin Poots, un partizan al unei linii dure impotriva dispozitiilor post-Brexit care zguduie provincia britanica, pentru a conduce formatiunea politica si a alege viitorul prim-ministru local, noteaza AFP. Ministru al agriculturii, Edwin…

- Prim-ministrul nord-irlandez Arlene Foster si-a anuntat miercuri demisia din aceasta functie si din cea de lider al Partidului Democrat Unionist (DUP), in urma unei fronde in interiorul formatiunii sale in legatura cu consecintele Brexit-ului asupra Irlandei de Nord, transmit AFP si Reuters. Arlene…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei, condus de Ion Chicu, și-a ales vicepreședinții. Este vorba despre Anatol Usatii, Alexandru Holostenco, Diana Dicusari, Alexandru Botnari și Vlad Castraveț. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața, pe pagina oficiala a partidului.

- ​​Coordonatorul Grupului de Comunicare Strategica, Andi Manciu, și-a dat demisia. Anunțul a fost facut de Andi Manciu pe Facebook. Acesta a cerut eliberarea sa din funcție incepand cu data de 1 mai. „M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din funcție incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an și…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei, (PDCM), creat de fostul prim-ministru Ion Chicu, a fost inregistrat in Registrul de stat al persoanelor juridice. Anunțul a fost facut de Ion Chicu intr-un mesaj pe Facebook. Aceasta a menționat ca in jurul formațiunii s-au adunat peste 1600 de cetațeni,…