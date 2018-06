Liderul Iranului avertizeaza Europa ca tara sa nu va tolera si limitarea programului nuclear, si sanctiuni

Liderul suprem iranian Ali Khamenei i-a avertizat, luni, pe europeni ca tara sa nu va continua sa isi limiteze programul nuclear, in timp ce e supusa unor sanctiuni economice.



"Anumite tari europene (spun ca ca se asteapta) ca poporul iranian sa tolereze sanctiuni (...), sa-si abandoneze activitatile in domeniul energiei nucleare si sa continue (sa se supuna) restrictiilor" in domeniu impuse prin acordul in dosarul nuclear iranian din 2015, denuntat recent de Statele Unite, a declarat Khamenei intr-un discurs la Teheran, citat de AFP.



"Eu le transmit acestor tari ca ele trebuie…