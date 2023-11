Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului anunța vineri ca l-au ucis pe comandantul Mustafa Dalloul, intr-un atac aerian desfașurat noaptea trecuta in Fașia Gaza, imagini cu lovitura aeriana fiind distribuite pe rețelele sociale.Potrivit armatei israeliene, comandantul ucis „a avut un rol cheie in gestionarea…

- Un atac al Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) a provocat o explozie masiva in tabara de refugiati Jabalia din nordul Fasiei Gaza, provocand numeroase victime, au declarat oficiali din ambele parti, relateaza CNN. Autoritatile controlate de Hamas au acuzat Fortele de Aparare ale Israelului pentru…

- Israelul "avanseaza treptat conform planului" in Fasia Gaza, a declarat luni purtatorul de cuvant al Fortelor de aparare israeliene (IDF), contraamiralul Daniel Hagari, in timpul unei conferinte de presa zilnice, potrivit Reuters.

- Fortele armate israeliene au lovit 450 de tinte in ultimele 24 de ore - centre de comandament, puncte de observatie si instalatii de lansarea rachetelor -, in contextul unei intensificari a razboiului in Fasia Gaza, anunta duminica armata israeliana, relateaza CNN, potrivit news.ro.”In cadrul unei…

- Fortele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecti in operatiuni antiteroriste in Cisiordania de la escaladarea conflictului cu Hamas, a anuntat joi armata israeliana, transmite dpa, conform Agerpres.Un total de 524 de persoane se afla in custodie israeliana, intre care cel putin 330…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca au lovit 2.600 de 'ținte teroriste' in Gaza aparținand Hamas și Jihadului Islamic și ca 169 de soldați israelieni au murit in timpul luptelor, scriu The Guardian, BBC și CNN.Numarul persoanelor stramutate in Gaza, acest mic teritoriu dens populat cu…

- Forțele de aparare israeliene au declarat ca avioane de lupta israeliene au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan, in Fașia Gaza (centrul terorist din Hamas). “Cu ceva timp in urma, zeci de avioane de lupta au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan. Aceasta este a treia lovitura in zona in ultimele 24…