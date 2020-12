Stiri pe aceeasi tema

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a recunoscut marti victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale in dauna lui Donald Trump, la o zi dupa confirmarea rezultatelor scrutinului de Colegiul Electoral, transmit Reuters, AFP si DPA. ''Colegiul Electoral…

- Mitch McConnell, liderul grupului majoritar republican din Senatul SUA, a recunoscut, marti, victoria lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, in scrutinul prezidential, felicitandu-l pe presedintele-ales, noteaza Mediafax. "Colegiul electoral s-a pronuntat. Acum, tara noastra are…

- Liderul majoritații republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a felicitat pe președintele-ales Joe Biden pentru victoria sa in alegerile prezidențiale, recunoscand evidența abia dupa ce Colegiul Electoral a consfințit, luni, rezultatul alegerilor.

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, l-a felicitat, sambata, pe Joe Biden, pentru victoria sa in alegerile prezidențiale din America.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, s-a declarat joi increzator ca va obtine victoria, in contextul in care mai are nevoie de castigarea unui singur stat american."Toate voturile trebuie numarate. Pastrati-va increderea, vom castiga", a transmis…