- Un tribunal din Peru a condamnat marti la inchisoare pe viata zece lideri ai gherilei maoiste Sendero Luminoso (Cararea Luminoasa), pentru un atentat comis in 1992, printre acestia numarandu-se si conducatorul gruparii, Abimael Guzman, care ispaseste deja o pedeapsa asemanatoare, transmite AFP.…

- Un barbat de 65 de ani si-a pierdut viata astazi, 1 septembrie, fiind spulberat de un autovehicul condus de un cetatean moldovean. Un echipaj SMURD s-a deplasat rapid la fata locului, dar nu a reusit sa readuca victima la viata in urma manevrelor de resuscitare.

- Senatorul american John McCain intrerupe tratamentul pentru cancerul la creier, a anunțat familia acestuia, vineri, intr-un comunicat de presa. Decizia a fost luata intrucat boala a progresat foarte repede și emblematicul politican este in faza terminala. „In vara anului trecut, senatorul John McCain…

- Autoritațile americane au descoperit un tunel folosit pentru transportul drogurilor și care pornea dintr-un magazin KFC din Arizona pana in Mexic, scrie BBC News. Cu o lungime de 180 de metri, tunelul pornea din subsolul unui fost fast-food din San Luis, traversa granița prin subteran și ieșea pe teritoriul…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, si-a indemnat sustinatorii sa continue “jihadul”, intr-un mesaj difuzat miercuri pe reteaua sociala Telegram de conturi pro-SI, prima inregistrare care ii este atribuita dupa aproape un an, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Mesajul ...

- Un francez si o germana au fost condamnati luni la inchisoare pe viata pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic (SI) de catre Curtea penala centrala din Bagdad, care se ocupa de dosare referitoare la terorism, relateaza Reuters si AFP, preluata de agerpres. Cele doua persoane sunt francezul…

- O tanara in varsta de 18 ani a murit, iar trei tineri sunt raniti, dupa un accident rutier produs in timpul noptii de luni spre marti, in Craiova, de un adolescent de 16 ani, care a condus masina, desi nu avea permis si era baut. Tanarul era in mașina cu alți trei prieteni, o fata, in varsta de 18…

- Proaspetele mamici de la Spitalul din orașul Sangerei au primit daruri din partea Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, in cadrul campaniei O noua viața. Echipa Fundației au adus pentru bebeluși tradiționalele cutii cu toate cele necesare in primele luni de viața ale micuților.