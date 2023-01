Stiri pe aceeasi tema

- Marius Lazar, liderul gruparii „Hell’s Angels” din Romania, a fost retinut de politistii bucuresteni la sfarsitul anului trecut, iar la mai putin de o luna distanta a fost extradat in Statele Unite, fiind acuzat de trafic de droguri și spalare de bani, informeaza luni Politia Romana.Pe 28 decembrie,…

- In cursul anului 2020, polițiștii Serviciul Antidrog din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfașurat investigații ce au vizat membrii ai Hells Angels, implicați in traficul internațional de droguri. Activitațile au fost desfașurate in…

- Activitațile au fost desfașurate in colaborare cu D.E.A. și U.S. Marshals, intr-o cerere de comisie rogatorie formulata de catre Departamentul de Justiție al Statelor Unite, sub aspectul cercetarii infracțiunilor de complicitate la trafic de droguri, spalare de bani, conspirație la spalare de bani,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu saluta legea adoptata de Congresul SUA privind o strategie de lucru cu aliatii NATO din regiunea Marii Negre: Salut decizia si ii felicita pe colegii sai, senatorii Robert Cazanciuc si Stefan Radu Oprea, pentru demersurile facute in fata reprezentantilor Comisiilor de Aparare…

- „Comisia 6 ianuarie” din Camera Reprezentanților ia in considerare o sesizare penala catre Departamentul de Justiție impotriva lui Donald Trump pentru obstrucționarea unei proceduri oficiale a Congresului și uneltire pentru fraudarea Statelor Unite, la recomandarea unei subcomisii speciale, potrivit…

- Celebrul jurnalist Grant Wahl a murit, asearaa, in Qatar, dupa ce s-a prabusit in timp ce transmitea meciul de fotbal dintre Argentina și Olanda de la Cupa Mondiala. Ziaristul american Grant Wahl, care a fost corespondent pentru CBS Sports, avea 49 de ani. Apropiații sai spun ca muncea enorm și ar fi…

- In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman, care sarbatorește Ziua Marii Uniri și iși amintește de unificarea țarii sale in urma cu peste 100 de ani. Acesta este un an special, deoarece recunoaștem cea de-a 25-a aniversare a parteneriatului strategic dintre Statele Unite și Romania.…

- Statele Unite ale Americii au facut o serie de lucruri pentru a preveni o invazie rusa la scara larga in Ucraina, insa dictatorul Vladimir Putin a decis sa inceapa razboiul pe 24 februarie și el este singurul om care il poate opri - sustine Karen Donfried, adjunct al secretarului de stat al SUA.…