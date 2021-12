Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Baluș, zis Mircea Nebunu, liderul uneia dintre cele mai violente grupari interlope din Romania, a fost capturat in Italia in urma cu patru zile, spun surse din Poliție. Șeful Clanului Sportivilor fugise din țara ca sa scape de o condamnare cu executare de un an și o luna.Pe 16 noiembrie, Mircea…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Dan Șova este condamnat la inchisoare dar sentința nu este definitiva. Sentința pronunțata miercuri, 17 noiembrie, este de patru ani de inchisoare cu executare. Sentința de miercuri a fost pronunțata de o instanța de la Curtea de Apel București. Instanța l-a gasit vinovat pe Dan Șova de trafic de influenta…

- Nelu Iordache a fost condamnat definitiv, marți, de Curtea de Apel București la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Transalpina 2. In prima instanța, Tribunalul București il achitase omul de afaceri, deși acesta fusese acuzat de abuz in serviciu de catre procurorii DNA. In octombrie anul acesta,…

- Gheorghe Stefan, 68 de ani, fost primar al municipiului Piatra Neamt si patron al clubului de fotbal Ceahlaul, a fost condamnat marti, 12 octombrie, de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 9 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalarea banilor in dosarul privind…

