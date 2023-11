Stiri pe aceeasi tema

- Un grup mare de fosti mercenari ai Wagner din Rusia a inceput sa se antreneze cu fortele speciale din regiunea Cecenia din sudul Rusiei, a anunțat luni liderul cecen Ramzan Kadirov, potrivit Reuters.

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca Occidentul vrea sa extinda conflictul din Ucraina in regiunea Asia-Pacific, a relatat presa de stat rusa, citand comentarii facute luni la un forum de aparare de la Beijing, scrie news.ro. Luand cuvantul la Forumul Xiangshan, cel mai mare eveniment…

- Rusia nu are in plan o mobilizare suplimentara pentru operatiunea militara din Ucraina, in conditiile in care peste 335.000 de persoane s-au inrolat in acest an pentru a lupta in fortele armate sau unitati de voluntari, a afirmat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, transmite Reuters și Agerpres…

- Fortele aeriene ale Rusiei au respins, duminica dimineata, un atac coordonat al Ucrainei asupra Crimeei, distrugand cel putin sase drone care vizau peninsula din directii diferite, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro.Doua drone au fost distruse la ora 1:15 a.m. (2215…

- Șoigu il gadila sub barbie pe Kim Jong Un! Intalnire la bombardierele strategice rusești: 'Pot zbura de la Moscova pana in Japonia și apoi inapoi'Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat sambata bombardiere strategice rusești cu capacitate nucleara și rachete hipersonice „Kinzhal”, insoțit de ministrul…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion prabusit in Rusia, informeaza miercuri autoritatea aeronautica civila rusa, conform agentiei TASS, preluate de Reuters citat de Agerpres.roConform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronava…