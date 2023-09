Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei care și-au exprimat nemulțumirea legata de relația cu PSD a fost europarlamentarul Vasile Blaga, fost lider cu greutate și fost președinte al PDL. "O sa ajungem sa ne fie dor de 10% in ritmul asta. Eu știu ca țara are nevoie de stabilitate ca e razboi langa noi, dar avem nevoie și de…

- Se poate si ceva mai usor Sunt doua categorii de cerinte, in acceptia Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie al Ministerului Educatiei, cand vorbim despre limba romana functionala/ normativa/ instrumentala. Prima ar solicita creativitatea bazata pe cunostintele lingvistice…

- Propunerea de suspendare a permisului auto pe viața pentru cei prinși conducand sub influența drogurilor poate parea extrema la prima vedere, dar este dificil sa dam argumente impotriva unei astfel de masuri in fața realitații crude. Cu viețile oamenilor in joc, trebuie sa acționam decisiv. Cu toate…

- Eugen Tomac condamna vehement refuzul Austriei privind accesul Romaniei la Schengen și apreciaza ca este absurd și argumentat in mod fals. Europarlamentarul PMP cere Guvernului Romaniei sa se alature procesului deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. ”Sa sancționam acest abuz de drept comis…

- Aplicarea legii cu dubla masura? Avocatul Adrian Cuculis amintește, in contextul sacționarii lui Gheboasa, ca președintele Klaus Iohannis nu a fost amendat cand un cetațean a sesizat ca nu purta masca, organele de aplicare a legii motivand ca nu s-a facut o constatare a contraventiei in mod nemijlocit,…

- UPDATE - Ucrainenii pot folosi arme cu dispersie doar in Donbas și Crimeea:In contextul conflictului, Ucraina a decis sa permita folosirea armelor cu dispersie numai in regiunile Donbas și Crimeea, unde luptele sunt cele mai intense. Aceasta masura are ca scop limitarea efectelor devastatoare ale armelor…

- Noua lege a pensiilor speciale a fost aprobata zilele trecute de catre Parlamentul Romaniei, dar, la scurt timp, Inalta Curte de Casație și Justiție a contestat-o la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Aceasta urmeaza sa se pronunțe in 26 iulie daca actul normativ este sau nu constituțional. Pana…

- Scott Bales a fost ales astazi, prin vot secret, președinte al Comisiei de evaluare a integritații judecatorilor și a candidaților la funcția de judecator al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova, anunța Consiliul Superior al Magistraturii. Acesta a fost judecator și președinte al Curții…