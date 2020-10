Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana avertizeaza Marea Britanie, intr-o declaratie adoptata la summitul de la Bruxelles, ca progresele in negocierile privind relatiile post-Brexit sunt insuficiente, indemnand statele membre sa se pregateasca inclusiv pentru scenariul incheierii tranzitiei fara niciun acord, anunța…

- Dupa saptamani de discutii aprinse, liderii UE s-au pus intr-un final de acord la sfarsitul saptamanii trecute sa impuna sanctiuni impotriva membrilor regimului din Belarus si au adresat un avertisment Turciei cu privire la activitatile sale de foraj din Mediterana de Est, scrie Euractiv.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent joi si vineri la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, a reafirmat solidaritatea cu Grecia si Cipru si a salutat anuntul privind inceperea discutiilor exploratorii dintre Grecia si Turcia, pledand pentru gasirea de solutii prin dialog. Liderii…

- Liderii Uniunii Europene au dat unda verde vineri pentru sanctionarea Belarusului, dupa ce au ajuns la un acord privind un mesaj de fermitate insotit de amenintarea cu sanctiuni adresat Turciei, la finalul unor intense negocieri, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. Sefii de stat…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat joi ca "provocarile Turciei", cu care tara sa este in conflict privind delimitarea zonelor de explorare a hidrocarburilor in Mediterana, "nu mai pot fi tolerate", relateaza AFP si CNA. "A venit momentul ca Europa sa discute cu curaj si…

- In schimb, presedintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat importanta unei detensionari a situatiei intre cele doua tari si a lansat un apel catre Turcia sa puna capat activitatilor care ar putea alimenta tensiunile cu Grecia, intr-o convorbire telefonica avuta in aceeasi zi cu Erdogan.…

- Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei care ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters si AFP. Masurile respective,…

- ”Tocmai s-a incheiat Consiliul European si am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru Romania. Iata ca, dupa discutii foarte complicate, dupa negocieri foarte complicate, dupa patru zile si patru nopti de negociere, am obtinut pentru…