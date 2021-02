Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de joi ca certificatul european de vaccinare pentru calatorii ar trebui folosit in scop medical. De asemenea, acesta a spus ca la nivelul UE nu s-a reușit implementarea unei abordari comune in ceea ce privește…

- Cei 27 de sefi de stat sau de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene discuta vineri, in a doua zi a summitului lor prin videoconferinta, pe teme de aparare si securitate, informeaza dpa. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a alaturat videoconferintei pentru o discutie…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au stabilit sa mentina deschise frontierele pentru calatorii esentiale, anunta presedintele Consiliului European, Charles Michel, precizand ca, in privinta certificatelor de vaccinare, documentele vor avea rol medical. Citește…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au convenit, joi, sa mentina deschise frontierele pentru calatoriile esentiale. Certificatele de vaccinare vor avea rol medical. „In privinta problemei frontierelor interne si externe, suntem convinsi in totalitate ca trebuie sa mentinem…

- Jake Sullivan, viitorul consilier pentru securitate nationala al noului presedinte american Joe Biden a reacționat pe Twitter, unde a scris ca Alexei Navalnii „trebuie eliberat imediat".„Navalnii trebuie eliberat imediat, iar autorii acestui scandalos atac la adresa vietii lui trebuie sa fie trasi…

- Liderii statelor Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, au ajuns la un acord asupra bugetului multianual al UE si fondului de redresare post-COVID-19, ce totalizeaza 1.800 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Charles Michel, ceea ce pune…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns, joi, in cursul reuniunii Consiliului European, la un acord privind aprobarea bugetului multianual si a Planului de relansare economica post-pandemie, in contextul in care procedurile erau blocate de Ungaria si Polonia.…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, in cadrul Consiliului European de iarna, in incercarea de a depasi unele dezacorduri interne si pentru a face front comun in fata provocarilor externe, relateaza DPA. ''Sunt increzator ca putem ajunge la un acord asupra…