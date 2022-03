Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrii Republicii Cehe, Poloniei si Sloveniei se vor deplasa marti la Kiev, pentru o intrevedere cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in calitate de reprezentanti ai liderilor Uniunii Europene (UE), a anuntat premierul ceh Petr Fiala pe retele de socializare, informeaza Reuters si AFP.…

- Polonia este gata sa-si trimita toate avioanele de tip MiG-29 la baza aeriana Rammstein din Germania si sa le puna la dispozitia SUA, si cere si altor state membre ale NATO care detin aparate de zbor de acest tip sa faca la fel, a transmis marti intr-o declaratie Ministerul de Externe de la Varsovia,…

- Comisia Europeana (CE) a deschis usa unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), insa aceasta necesita timp, in pofida faptului ca Kievul cere o procedura speciala prin care sa adere ”neintarziat”, relateaza AFP. ”Avem numeroase subiecte in care lucram in stransa colaborare, iar de-a lungul…

- Premierii ceh și polonez s-au întâlnit joi la Praga pentru a pune capat unei dispute de lunga durata privind mina de carbune cu cariera deschisa Turow, situata de partea poloneza a frontierei, o disputa care a ajuns în fața instanțelor Uniunii Europene, transmite Reuters. Un…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…