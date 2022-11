Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unui discurs la Universitatea George Mason, directorul adjunct de operațiuni al CIA, David Marlowe, a spus ca CIA cauta sa recruteze ofițeri militari ruși, oligarhi și lideri politici satui de razboiul costisitor al lui Putin. „Putin era in cea mai buna poziție cu o zi inainte de invazie,…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care reuneste 19 fabrici, atrage atentia ca o parte din medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, ca urmare a exploziei preturilor la utilitati, materii prime si materialele si solicita autoritatilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aproape 65.000 de rusi au fost ucisi de la invadarea Ucrainei, in 24 februarie. Aceasta cifra este mult mai mare decat estimarea oficiala a Moscovei – publicata pe 21 septembrie – de 5.937 de morti, conform The Guardian. „Pierderile totale ale…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, luni seara, ca barajele din intreaga tara sa fie verificate pentru a nu mai aparea situatii care sa puna populatia in pericol. Decizia a fost luata in contextul incidentului petrecut in data de 1 octombrie 2022 la barajul lacului de acumulare Taul…

- Armata Romana vrea sa dea 40 de milioane de euro pe un soft de ultima generație. Acesta permite forțelor terestre sa vada in orice moment unde se afla trupele pe campul de lupta, dar și sa transmita acestora mesaje in timp real. Aceasta aplicație de tip software comanda-control ar ajuta militarii romani…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, dupa discursul susținut la Adunarea Generala a ONU, ca Romania nu se va confrunta cu o criza a alimentelor, chiar daca vor exista cresteri de preturi la unele produse. ”Nu cred ca in Romania vom avea o criza alimentara si nu cred ca undeva in Europa…

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate sa plece de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation. ”Datorita unei situatii neprevazute constand…