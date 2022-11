Pe 7, 9 și 12 decembrie LfJ (Leaders for Justice și DoR (Decat o Revista) iși unesc forțele in trei evenimente live pe scena la Iași, București și Timișoara, pentru a spune povești despre dreptate. Oamenii Dreptații e un spectacol construit ca o revista vie. Timp de doua ore, conceptul si dinamica unei reviste sunt […] The post Lideri pentru Justiție și DoR anunța ca evenimentul de storytelling Oamenii Dreptații ajunge și la Iași first appeared on Suceava News Online .