Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a anuntat ca a fost informata de o persoana necunoscuta despre posibila moarte in inchisoare a sotului sau, Serghei, despre care nu mai are nicio veste din martie, relateaza News.ro . ”Astazi am primit un mesaj foarte ciudat si infiorator. O persoana necunoscuta a scris ca sotul meu, Serghei, a murit in inchisoarea Jodino”, a scris Svetlana Tihanovskaia pe pagina sa de Twitter luni seara, adaugand ca nu exista ”nicio dovada a acestei afirmatii”. Today, I received a very strange & horrifying message. An unknown person wrote that my husband, Siarhei,…