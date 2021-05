Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații (MS) a anunțat joi ca a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre direcțiile de sanatate publica din țara, acestea urmand sa repartizeze medicilor de familie dozele solicitate. Serul este destinat imunizarii fetelor cu varsta cuprinsa intre 11 și 14 ani impotriva virusului…

- Deputatul Marian Mina, vicepresedintele Comisie de Transporturi din Camera Deputatilor, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca unul dintre directorii Tarom, pus in functie de USR, a zburat in Georgia, cu unul dintre avioanele companiei, fara sa platea

- București: „Consens politic” pe tema bugetului municipal Foto: Wikipedia.org Liderii politici din Consiliul General al Municipiului București au reușit sa ajunga la un consens în privința bugetului capitalei - a anunțat primarul general Nicușor Dan. Acesta a precizat pe Facebook…

- Hope and Homes for Children, alaturi de comunitatea de farmacii independente Alphega și de Banca Transilvania, lanseaza modalitatea de donații cu cardul contactless in farmaciile Alphega, in sprijinul copiilor vulnerabili pe care Fundația ii susține sa ramana alaturi de parinții lor, și departe de riscul…

- Adina Alberts a candidat, fara succes, la primaria sectorului 1. Atunci, in toamna anului trecut, si-a depus Declaratia de avere. Ea detine o casa de 650 mp si un apartament. Adina Alberts mentioneaza bijuterii in valoare de 150 mii euro, tablouri de 2 milioane euro, statui de 300 mii euro, vase decorative…

- Din cauza crizei COVID, grecii și spaniolii nu au voie sa calatoreasca in propria țara, intre regiuni, prin urmare, sosirea excursioniștilor germani in Creta sau Mallorca a starnit unele critici din partea localnicilor. Critici pentru cei care au parasit țara au existat și in Germania, unde cetațenii…

- CHIȘINAU, 24 mart – Sputnik. Militari americani, romani și moldoveni executa sedinte de trageri specifice si avansate, parasutari, precum si exercitii de antrenament in teren pe poligoanele din Republica Moldova, in cadrul aplicațiilor „JCET-2021” (Joint Combined Exchange Training). © Public Domain…

- Raportul Curții de Conturi pe anul 2019 releva mai multe nereguli la Academia Romana, instituția recunoscuta ca fiind simbolul spiritualitații romanești. Conform documentului, nu s-au incasat venituri din activitațile economice, nu s-au calculat penalitați, nu au fost respectate prevederile legale in…