Presedintele PSD Bacau, Dragos Benea, isi critica in termeni extreme de duri fostul coleg de partid, pe primarul Cosmin Necula, exclus recent din PSD, spunand despre acesta ca fara carnetul PSD, Necula era un ilustru oarecare. In aceeasi postare pe reteaua de socializare, liderul PSD Bacau scrie ca in PSD nu au loc cei care incalca regulile si care joaca la doua capete.

”Regulile si democratia guverneaza PSD. Dar, in PSD n-au loc cei care calca in picioare regulile, dispretuiesc bunul-simt si joaca la doua capete.(..) Nu-ti poti ataca sistematic propriul Guvern, candidatul PSD la prezidentiale,…