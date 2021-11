Lider PNL: Nu vom ajunge la un acord foarte ușor cu PSD. Sunt diferențe mari de viziune Un lider organizație județeana a liberalilor a declarat pentru Puterea.ro sub protecția anonimatului ca șansele ca PNL și PSD sa ajunga la un acord sunt reduse de diferențele de percepție dintre cele doua formațiuni. Nu doar chestiunea premierului e problema, nu vom ajunge la un acord așa ușor, sunt diferențe mari de viziune, a declarat acesta pentru Puterea.ro. Un lider de organizație județeana de la PNL, care la votul din Biroul Permanent Național s-a abținut atunci cand a fost supus votului mandatul de negociere cu PSD, a adus in discuție intr-un dialog cu unul dintre reporterii Putere.ro motivele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

