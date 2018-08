Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Consiliul Judetean Botosani, pentru perioada 2013-2018, informeaza un comunicat al institutiei.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila, anunța autoritatea de concurența, intr-un comunicat transmis marți, informeaza mediafax. „Autoritatea de concurenta a evaluat aceasta tranzactie din…

- „Autoritatea de concurenta a analizat aceasta operatiune si a constatat ca nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romȃneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii…

- Tarifele la gaze platite de consumatori ar putea scadea, in cazul in care o investigatie a Consiliului Concurentei va dovedi ca unele licitatii organizate de Transgaz au fost trucate, la fel cum s-a intamplat la energie electrica, a spus, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu,…

- Consiliul Concurentie propune simplificarea procedurilor de acordare a licentelor de exploatare a apelor minerale, in conditiile in care in prezent licenta este emisa prin Hotarare de Guvern, ceea ce face ca procesul obtinerii acesteia sa fie unul extrem de indelungat, care poate dura chiar si cativa…