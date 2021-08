Licitaţii pentru modernizarea unor şcoli Primaria comunei Alexandru Ioan Cuza a alocat 2,72 de milioane de lei pentru modernizarea cladirii scolii gimnaziale din satul Scheia. Este vorba de doua corpuri de cladire, ambele cu un singur nivel, cu o suprafata utila totala de 750 mp. Ofertele sunt asteptate pana pe 10 septembrie, iar durata contractului va fi de 14 luni. Cei din comuna vecina Helesteni par sa fi fost mai gospodari. Licitatia initiata la mijlocul lunii mai pentru contractul si executia lucrarilor de proiectare si reabilitare a Scolii gimnaziale din satul resedinta s-a incheiat in doar trei luni. Primaria locala a atribuit… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

