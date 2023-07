Licitatii Constanta: Primaria Murfatlar a atribuit contractul pentru echiparea edilitara in cartierul rezidential din oras (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Euro Audit Service SRL a fost fondata in 2004 de Maria Gabriela Horga, iar acum este detinuta de asociatii Eugeniu Militaru si Floarea Secara, fiind administrata de sotul deputatei, Alexandru Carlig. Contractul semnat acum de societate cu Primaria Cernavodara vizeaza proiectarea si executia lucrarilor…

- Contractul i a fost atribuit firmei Atomic Pest DDD. Comuna Mircea Voda Primaria Mircea Voda , din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Servicii de dezinsectie a domeniului public", tipul de anunt fiind "cumparari directeldquo;. Data aparitiei in SEAP a fost 21 iunie…

- CT BUS Constanta achizitioneaza carburanti ndash; motorina euro 5 de la Rompetrol Downstream SRL.Contractul are o valoare de 112.021.800 lei fara TVA si se deruleaza pe o perioada de 48 de luni. Despre Rompetrol DownstreamRompetrol Downstream SRL este o firma infiintata in anul 2000, are sediul pe strada…

- SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta SA a atribuit un contract de achizitii echipamente aeroportuare pe doua loturi Contractul pentru primul lot a revenit societatii Acme Solutions SRL pentru suma de 1.240.300 lei Cel de a doilea lot a fost adjudecat de Mountain Industrial…

- Contractul in valoare de 6.989.143,98 de lei a fost atribuit Santierului Naval Midia SA. Actionar majoritar al Santierului Naval Midia SA este E.T.T. Company SRL, firma controlata de Ion Dumitrache, presedintele organizatiei PSD municipiu Constanta. Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta…

- Primaria Ovidiu a atribuit contractul societatii Marinetek NSD din comuna constanteana 23 August. Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, in cadrul careia au fost depuse doua oferte, dar una a fost considerata neconforma.Compania Marinetek NSD, cu sediul in comuna constanteana 23 August, din…

- Sofvi Construct Instal SRL, Mega Edil SRL si Tehno Edil AMF SRL si au adjudecat la inceputul lunii si contractul privind modernizarea strazilor din satul Alba. Contractul actual fusese estimat initial la o valoare de 18.848.986,1 lei fara TVA, fiind adjudecat la suma de 18.483.328,19 lei fara TVA, suma…

- Valoarea achizitiei este de 2.952.692,45 lei Primaria comunei Cumpana a atribuit un contract, in urma unei achizitii publice, pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice la Liceul tehnologic Nicolae Dumitrescu Corp C1 Scoala noua ". Valoarea…