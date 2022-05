Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii a primit, pana la termenul limita de marti, 26 aprilie, 1.209 cereri de finantare de la autoritatile locale pentru infiintarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de furnizare a gazelor naturale catre populatie, finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”,…

- Rețeaua de gaz natural va fi extinsa in Țara Hațegului. Administrația locala din Hațeg are in vedere extinderea rețelei de gaz metan in satele aparținatoare localitații. „Continuam sa investim in proiecte pentru dezvoltarea orașului Hațeg și nu in ultimul rand, a satelor aparținatoare. (…)…

- Primarul comunei Titesti, Gheorghe Savu: „Am depus cinci proiecte pentru a obține fonduri prin programul „Anghel Saligny”” Administrația comunei argeșene Țițești a depus la Ministerul Dezvoltarii in vederea obținerii finanțarii prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” un numar de cinci…

- Deputatul PSD Argeș, Simona Bucura Oprescu a anunțat joi, 17 martie, noi investiții pentru rețelele de gaze. ”Autoritațile locale pot depune cereri de finanțare pentru inființarea, extinderea și modernizarea de rețele de gaze prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”! Cererile pot fi depuse…

- In ședința extraordinara din 14 februarie, Consiliul Județean Maramureș a aprobat modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Județean Maramureș nr. 257/2021 privind aprobarea. Mai exact, aceasta hotarare vizeaza cererea de finanțare privind obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare pod…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat, luni, ordinul comun cu Ministerul Energiei privind dezvoltarea retelelor de distributie de gaze finantate din Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, anunta ministrul Cseke Attila.

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a avut, saptamana trecuta, alaturi de Alexandru Stoica, secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, o intalnire cu primarii din județ, pe parcursul careia, aceștia au fost informați cu privire la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.…