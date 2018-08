Stiri pe aceeasi tema

- Noul șef (vechi) al Companiei de Drumuri, Narcis Neaga, insista asupra faptului ca in acest an se vor deschide circulației loturile 3 și 4 din autostrada Lugoj – Deva. Deși aici exista inca mult de lucru, oficialul considera ca cele doua sectoare vor fi operaționale, pentru a se incadra intr-un plan…

- In șantierul Lotului 4 A1 Lugoj – Deva (Șoimuș – Ilia), in aceasta saptamana, au continuat ploile, dar și lucrarile, antreprenorul menținand ritmul din aceasta vara și... The post Continua lucrarile la autostrada Lugoj – Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Constructorul lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva a dat in funcțiune noul traseu al drumului național 68A in apropierea localitații Holdea. Circulația se realizeaza acum pe un nou drum, deviat fața de traseul inițial, și include un nou sens giratoriu. Acesta ar urma sa asigure și accesul…

- Lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva beneficiaza de o buna mobilizare din partea constructorului roman, arata imaginile filmate din aer cu o drona de cei de la Asociația Pro Infrastructura. Lucrarile sunt susținute și se desfașoara la terasamente, sapaturi, asfaltare, șanțuri, structuri și chiar ecologizare.

- Cu cateva excepții, apreciaza membrii organizației, lucrarile importante de pe cea mai mare parte ar putea sa se incheie in urmatoarele saptamani. Pentru perioada urmatoare și inceputul lui 2019 mai este mai mult de lucru la zona nodului rutier de la Șoimuș, la centrul de intreținere și coordonare…

- Oficialii din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa finalizeze cu atenție și celeritate evaluarea ofertelor pentru tronsoanele Autostrazii A7 și sa re-lanseze urgent procedurile de actualizare a studiilor de fezabilitate pentru Autostrada A8, spune Asociația Pro Infrastructura,…

- Circulatia rutiera se restrictioneaza pe DN 76, in apropierea localitatii Branisca (Hunedoara) si pe o bretea de acces pe autostrada, incepand de miercuri, 23 mai, pana duminica, 1 iulie 2018, in vederea executiei lucrarilor de amenajare a pasajelor supraterane ale lotului 4 al autostrazii Lugoj - Deva,…

- Evolutia lucrarilor pe cele doua tronsoane de autostrada aflate in lucru pe traseul Lugoj – Deva au evolutii diferite. Lotul 4 merge excelent, asa cum o confirma si ultimele imagini publicate de cei de la Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce neintelegerile dintre constructor si beneficiar afecteaza…