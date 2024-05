Licitație pentru tricourile jucătorilor din Generația de Aur! Cine a dat 30.000 de euro pe tricoul lui Hagi Licitație pentru tricourile tricolorilor din Generația de Aur inaintea meciului de retragere a marilor jucatori de fotbal ai Romaniei. Spectacol ce a avut loc aseara, pe Arena Nationala. Atmosfera a fost electrica la dineul caritabil organizat recent in București, unde 26 de tricouri ale tricolorilor din Generația de Aur au fost scoase la licitație. Evenimentul, gazduit de o locație eleganta, a reunit personalitați marcante din fotbal, oameni de afaceri și fani ai echipei naționale a Romaniei. Conform sumei cu care a fost licitat, cel mai scump tricou a fost cel al lui Gheorghe Hagi. 30.000 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

