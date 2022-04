Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu opt ani peninsula Crimeea a devenit oficial parte a Federatiei Ruse, iar in fiecare an de atunci Moscova marcheaza evenimentul cu un concert. Anul acesta Rusia nu a facut excepție, la aceasta ora la Moscova desfașurandu-se marele concert anual cu pricina, deși Federația Rusa in acest moment…

- Producatorul de anvelope Bridgestone a anunțat ca iși suspenda, incepand cu 18 martie, activitatea in fabrica din Ulyanovsk, Rusia, și ingheața orice investiție noua pe teritoriul țarii, inclusiv exporturile catre aceasta. „In ultimele doua saptamani toți am fost profund afectați de razboiul din Ucraina…

- Guvernul Rusiei a anuntat joi ca a interzis exporturile de echipamente de telecomunicatii, medicale, auto, agricole, electrice si tehnice, printre alte articole, pana la finalul lui 2022, ca represalii la sanctiunile occidentale impuse Moscovei, transmite Reuters. In total, peste 200 de articole au…

- Uniunea Europeana a anunțat ca intenționeaza sa inceapa furnizarea de arme catre Ucraina. Este prima data cand UE ia o astfel de decizie, relateaza BBC. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca aceasta decizie marcheaza un „moment de cotitura”. „Pentru prima data, UE va finanța…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- In timp ce toata lumea il amenința pe Vladimir Putin cu sancțiuni de ordin economic, președintele rus acționeaza deja: a interzis din februarie exportul de ingrașaminte chimice cu azot, o mișcare care va afecta fermierii din intreaga Europa și nu numai, iar care vor fi consecințe nici nu este greu de…

- Rusia a transferat 10 bombardiere Suhoi Su-24 din peninsula Crimeea catre baze aeriene de rezerva din alte parti, in cadrul unor exercitii, a anuntat vineri agentia de presa Interfax, citand Flota militara rusa din Marea Neagra, potrivit Reuters.

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…