Licitație deschisa cu strigare in martie pentru vanzarea fostului sediu al Ocolului Silvic Gugești și anexelor acestuia. Licitația va fi organizata de Direcția Silvica Vrancea. Este a doua oara cand va fi organizata o licitație pentrui vanzarea acestui imobil, dupa procedura de anul trecut. La fel ca in 2021, prețul de pornire la licitație este […] Articolul Licitație deschisa pentru sediul fostului Ocol silvic Gugești apare prima data in Monitorul de Vrancea .