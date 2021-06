Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cumpara un buldoexcavator și accesorii necesare intreținerii drumurilor, respectiv a amprizei acestora precum și ingrijirea spațiilor verzi din municipiu. SPAP Sebeș a lansat luni, 14 iunie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- FOTO| Reabilitarea și modernizarea Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Aiud, la a patra licitație. Prețul, crescut la peste 1.2 milioane de lei Primaria Aiud a lansat, marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare și modernizare…

- Aproape 3 kilometri din drumul forestier Valea Daii, ce face legatura intre orașul Cugir și județul Hunedoara, urmeaza sa fie asfaltat printr-o investiție de peste 3,3 milioane de lei. Primaria Cugir a lansat marți, 18 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru modernizarea…

- Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia cumpara echipamente noi pentru modernizarea corpului D și H: Investiție de aproape 1.7 milioane de lei Universitatea 1 Decembrie Alba lulia, a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția publica de echipamente privind realizarea…

- Ambulatoriul din orașul Cugir va fi DOTAT cu echipament medical nou. A doua licitație in valoare de peste 8 milioane de lei, lansata in SEAP Ambulatoriul orașului Cugir va beneficia in curand de o serie noua de dotari, menite sa sporeasca calitatea serviciilor medicale primite de catre cetațenii sai.…

- Un tronson al Drumului Național 75, in lungime de 50 de kilometri, va fi reabilitat intre localitațile Bistra și Ocoliș. Drumul national se afla intr-o stare deplorabila pe o distanta de mai bine de 60 de kilometri, de la intrarea pe Valea Ariesului si pana in zona comunei Bistra. Compania Naționala…

- Ocolul Silvic Sapcea Cugir cumpara un excavator pe șenile pentru intreținerea drumurilor forestiere aflate in administrare. Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. a lansat in 29 apriloie in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția unui excavator pe șenile necesar pentru…

- Pana la 79 milioane lei (16 milioane de euro) este dispus sa ofere Sectorul 1, din București, unor firme care sa asigure intreținerea cladirilor publice din aria S1. Licitația scoasa in SICAP presupune acordarea de contracte pentru urmatorii 2 ani pentru efectuarea de lucrari specifice in unitațile…