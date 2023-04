Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de biciclete electrice și standuri de biciclete in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in orasul Cugir bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”. Valoarea totala estimata a investiției este de 2.220.066,67 lei, fara TVA. Produse solicitate 1. Statii […] The post Licitație de peste 2.2 milioane de lei lansata de Primaria Cugir, pentru achiziția de biciclete electrice, stații și sistem bike-sharing first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .