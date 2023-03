Stiri pe aceeasi tema

- Renovarea a opt blocuri și construcția a opt stații de reincarcare, la Blaj: Licitația de aproape 20 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Renovarea a opt blocuri și construcția a opt stații de reincarcare, la Blaj: Licitația de aproape 20 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat…

- Primaria comunei Poșaga a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru atribuirea contractului in vederea modernizarii infrastructurii rutiere locale. Valoarea totala estimata a contractului propus este in valoare de 7.229.832 de lei, fara TVA. Proiectul vizeaza…

- A doua licitație pentru echipamente și aparatura la ambulatoriul Spitalului Orașenesc Campeni: Investiție de aproape 13 milioane de lei A doua licitație pentru echipamente și aparatura la ambulatoriul Spitalului Orașenesc Campeni: Investiție de aproape 13 milioane de lei Spitalul Orașenesc Campeni a…

- Spitalul Municipal Sebeș a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de elaborare Proiect tehnic cu detalii de execuție, asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor, autorizare și execuție lucrari in cadrul proiectului…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari, proiectare și executare, in cadrul proiectului „Crearea unei facilitați de producție energie electrica din SER pentru consumul propriu al UAT Blaj”. Valoarea totala a investiției este de…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare, in cadrul proiectului „Echipamente și dotari specifice activitații medicale – Etapa 2”. Valoarea totala a investiției este de 420.855,74 de lei, fara TVA. Achizitia face parte din cadrul…

- Compania Distribuție Energie Electrica Romania SA a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de instalații electrice, in cadrul proiectului „Reabilitare infrastructura rețea majora de transport public urban din Municipiul Alba Iulia – LOT 1”. Valoarea totala…