Artisti consacrati au donat din lucrarile lor sau chiar au creat cate o opera de arta unica special pentru Licitatia caritabila "O lume cu usile deschise", organizata de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria, in cadrul Galei "Din inima pentru viitor", editia aniversara de 10 ani.



Licitatia, care va avea loc pe data de 16 septembrie, incepand cu ora 18,00, la Flavours in The Garden - Clubul Diplomatic, are ca obiectiv strangerea sumei necesare achizitionarii unui ecograf performant care va investiga peste 6.000 de pacienti fara venituri sau cu venituri foarte mici, precizeaza luni…