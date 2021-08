Stiri pe aceeasi tema

- Fortele afgane au respins joi un atac al talibanilor in apropiere de Herat, mare oras din vestul Afganistanului situat in vecinatatea frontierei cu Iranul si al treilea din Afganistan ca numar de locuitori, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP preluat de agerpres. Insurgentii afgani au cucerit…

- Agenția Naționala de Integritate a stabilit ca viceprimarul comunei Moneasa, Raul Gicu Groza, s-a aflat in stare de incompatibilitate intre 22 iunie 2016 și 29 octombrie 2020, deoarece, simultan cu funcția deținuta in cadrul administrației locale, a fost și administratorul unei societați comerciale.…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula in cea mai mare parte a tarii, miercuri si joi, iar pentru judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin, a fost emisa avertizare cod portocaliu de canicula, valabia in cursul zilei de miercuri.

- Primele intreceri internationale de navigatie (pana in 1996 sportul era cunoscut sub numele de yachting, ulterior a devenit sailing) au inceput in 1851, iar concursurile ambarcatiunilor cu panze au fost incluse la editia Jocurilor Olimpice din 1900, la Paris, Franta. Navigatia a fost inclusa…

- Paza de coasta algeriana a capturat aproximativ 500 de kilograme de cocaina, descoperite de pescari in largul portului Oran, din nord-vestul Algeriei, a anuntat luni Ministerul Apararii algerian intr-un comunicat, transmite AFP. Capturarea drogurilor a avut loc sambata seara, informeaza Agerpres.ro.…

- Este pericol de inundații in vestul țarii! Hidrologii au redactat mai multe atenționari hidrologice pentru fenomene imediate valabile pana la miezul nopții. Una dintre avertizari este cod portocaliu... The post Anunț de ultima ora, cu efect imediat: pericol de inundații in vestul țarii! appeared first…

- Cu toate ca numeroase exploatari din zona Hunedoarei au fost inchise in ultimele decenii, au lasat in urma lor lacuri spectaculoase. In anii 2000, exploatarile miniere din munții Hunedoarei au fost inchise. In urma acestora au ramas mai multe lacuri artificiale spectaculoase. Lacuri miniere spectaculoase…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe Drumul Județean 707B, in zona localitații aradene Capalnaș, unde șoferul unui autotren a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului s-au deplasat un echipaj de urgența al ISU Arad din cadrul secției…