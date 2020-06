Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, a denuntat duminica drept "declaratie de razboi" amenintarile Egiptului de a interveni militar in conflictul din Libia vecina, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sâmbata ca înaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, în Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, scrie Agerpres,…

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Turcia discuta cu Guvernul de uniune nationala (GNA) de la Tripoli in vederea folosirii de catre fortele turce a doua baze militare in Libia, in nordul Africii, declara luni surse turce de la Ankara pentru Reuters.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi seara, la Digi24, intrebat despre creșterea alocațiilor și a pensiilor: „In anii viitori trebuie sa reducem deficitul. Nu putem sa mergem cu el la infinit. Ce spuneti sunt niste costuri permanente. Cam 80% din venituri (incasarile la bugetul de stat)…

- Guvernul de Uniune Nationala (GNA) din Libia, recunoscut de comunitatea internationala, a anuntat vineri ca fortele sale au eliberat Tarhouna, ultimul bastion important din imprejurimile Tripoli al Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar.

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, atrage atenția ca datorita transformarii Spitalului Județean de Urgența Suceava in ”spital covid”, mii de pacienți din județ au de suferit din cauza limitarii accesului la serviciile medicale. ”In plina pandemie cu virusul Covid-19, Guvernul PNL a ingenuncheat …