Stiri pe aceeasi tema

- Și la Botoșani, unde evenimentele din decembrie 1989 nu au avut amploarea celor din marile orașe țarii, au fost comemorați eroii care și-au dat atunci viața pentru ca noi astazi sa putem trai liberi.

- Astazi se implinesc 33 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, mișcare populara anticomunista careia Buzaul i-a platit din plin tributul de sange. 47 de buzoieni au murit in acele zile, in municipiul declarat oraș-martir și in alte orașe din țara. Dupa 33 de ani, Buzaul a izbutit performanța de a…

- Intr-o zi de doliu pentru Timișoara, cand in urma cu 33 de ani mureau primii oameni care s-au ridicat impotriva regimului Ceaușescu, cei de la „Asociația 17 Decembrie a raniților și familiilor indoliate din Revoluția 1989” au organizat un moment special. Pe treptele Catedralei Mitropolitane a avut loc…

- Luni, 19 decembrie in Piața Victoriei va avea loc un concert intitulat Rock for Revolution cu incepere de la ora 18, in cadrul caruia vor canta Krypton, Axis și Dincolo de Ziduri. „Revoluția a fost o schimbare pe care o șsteptam cu toți dupa o perioada in care sufletele și idealurile noastre erau prinse…

- "Adio, Cuba! Revoluția ne-a tradat", auzeam spunandu-se din ce in ce mai des in iunie, in timp ce beam inca o bere sub arcadele hotelului Inglaterra, in inima Havanei, chiar in fața Parcului Central și la o aruncatura de baț de Capitoliu. Vorbeau in principal tinerii, chiar și cu voce tare, in timp…

- 25 Octombrie este ziua de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care oștirea noastra și-a indeplinit misiunea nobila de a apara unitatea naționala și integritatea teritoriala a statului roman.

- A fost lansarea filmului Teambuilding, producția romaneasca cu cele mai mari incasari de dupa Revoluție, care a umplut sali de cinema in toata țara, inclusiv la Uvertura Mall, in Botoșani. A venit și Mircea Bravo la Botoșani și a plecat oarecum dezamagit pentru ca nu a avut la dispoziție un spațiu mai…

- A fost lansarea filmului Teambuilding, producția romaneasca cu cele mai mari incasari de dupa Revoluție, care a umplut sali de cinema in toata țara, inclusiv la Uvertura Mall, in Botoșani. A venit și Mircea Bravo la Botoșani și a plecat oarecum dezamagit pentru ca nu a avut la dispoziție un spațiu mai…