Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman de la Londra si Timisoara Capitala Culturala Europeana 2023 invita publicul londonez la o expozitie unica, ce aduce ȋn prim-plan valoarea si semnificatia fundamentala a libertatii in transformarea vietilor si dezvoltarea unei natiuni. Expozitia are loc ȋn perioada 14 decembrie…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus, sambata, la Timișoara, ca exista o cale ca Romania „sa evadeze” definitiv de la periferia Europei, precizand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica,…

- Seria de expoziții retrospective inițiata de muzeul de arta timișorean aduce pe simeze, din 7 decembrie, „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fantanariu, o retrospectiva” (Catharsis at the end of a world. Suzana Fantanariu, a retrospective) cel mai amplu eveniment expozițional dedicat uneia dintre…

- In acest weekend, un ciclon mediteranean puternic va afecta o mare parte din sud-estul Europei, inclusiv Romania. Icepand de vineri, va ploua puternic in sudul țarii, dar un aer rece va patrunde dinspre nord, iar ploile se vor transforma treptat in ninsori. Deocamdata, inca exista unele incertitudini…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a facut luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, un apel catre toti liderii politici sa nu cada prada intereselor electorale cand in joc este viitorul acestei tari. Romania are acum nevoie de o conducere politica vizionara, de oameni de stat care…

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și […] Source

- Muzeul Național al Banatului și Asociația Inițiativa in Educație verniseaza la bastionul Theresia miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 17:00, expoziția „Cosmoteca deSemne spațiale”, o invitație de a descoperi spațiul cosmic, o premiera in Romania prin subiectele și obiectele inedite, unele dintre…