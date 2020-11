Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a anuntat ca va demara procedura de excludere din partid a lui Ionut Nasleu, apropiatul fostului sef al liberalilor timiseni, Nicolae Robu. Nasleu a transmis un mesaj incredibil pe Facebook, homofob si antisemit, dar si cu atacuri la adresa presedintelui…

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Ies la iveala noi detalii despre Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului pentru Prevenirea și Combatere a Spalarii Banilor, reținut pentru ca și-a falsificat diplomele de studii. Consultantul politic Cozmin Gușa a cules cateva reacții la acest caz, conform careia Baranga era mason (foto mai jos),…

- Liderul interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a declarat, vineri, ca toți membri care au avut o contribuție și au fost responsabili de rezultatul dezastruos de la Timișoara trebuie sa faca un pas in spate. Liberalul a precizat ca Nicolae Robu a demisionat din funcția de președinte al filialei Timiș și…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a reacționat dupa ce președintele Iohannis, premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor Lucian Bode au participat la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviara „Gara de Nord-Aeroportul Internațional Henri Coanda-Otopeni”. „Guvernul PNL și-a…