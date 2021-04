Liberalul Costică Șerban, domnitor de Iași, în anul de grație 2021. Cum a gafat Google în cazul unui bătăuș de copii din Iași Domnia terorii instaurata de pedagogul Costica Șerban intr-o școala din Iași transcende veacurile. Fara nicio asociere cu faptele despotice ale contemporanului Costica Șerban, Google l-a inscaunat peste noapte pe acest vremelnic personaj de mucava din targul Iașilor, drept domnitor. Așa se face ca un politruc din PNL a ajuns pe un confortabil scaun domnesc in online-ul pitoresc. “Constantin Șerban a fost domn al Țarii Romanești și al Moldovei. Prima domnie in Țara Romaneasca a avut loc intre 19 aprilie 1654 – 26 ianuarie 1658, iar a doua domnie in lunile mai și iunie 1660. Prima sa domnie in Moldova… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

