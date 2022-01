Horia Scarlat, liberalul acuzat de un reporter ca l-a agresat la congresul PNL, a fost eliberat, luni, din funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Scarlat a fost numit in aceasta funcție la inceputul lunii octombrie, de fostul premier Florin Cițu. Iulia Garbacea, reporter Știrile Pro TV, l-a indicat pe Horia Scarlat ca fiind cel care a agresat-o la congresul PNL din 25 septembrie. Iulia Garbacea a acuzat intr-o postare pe Facebook un susținator al echipei Cițu ca i-a smuls telefonul și a bruscat-o in timp ce filma la congresul PNL intr-o zona in care acesta nu voia…