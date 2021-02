Liberalizarea pieței energiei: 60% din consumatori spun că nu au suficiente informații despee alegerea unui furnizor- Sondaj Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, în perioada 8-17 februarie 2021, la comanda Asociației Energia Inteligenta, arata ca majoritatea românilor nu au informații suficiente cu privire la posibilitatea și procedurile privind alegerea unui furnizor de energie electrica dupa data de 1 ianuarie 2021. La o luna jumatate de la liberalizarea pieței de energie, întrebați daca au suficiente informații despre posibilitatea și procedurile pentru alegerea unui furnizor de energie electrica dupa data de 1 ianuarie 2021, doar 35,9% dintre cei intervievați au raspuns afirmativ, iar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

