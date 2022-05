Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de munca "la cerere", respectiv cel "cu mai mulţi angajatori şi un singur angajat" constituie doua tipuri de noi contracte de munca popuse a fi introduse in Codul Muncii, in ideea ca vor raspunde nevoii de flexibilizare a pieţei muncii din România. Initiatorul proiectului este fostul…

- Orice bloc de locuințe are spații comune – fațade, terasa, uscatorie sau boxa, care pot fi inchiriate unor terți – persoane fizice ori juridice, pentru diverse activitați ori, pur și simplu, pentru amplasarea de panouri publicitare sau antene de telefonie mobila. Legea asociațiilor…

- Dupa o ședința marcata de scandal , comisiile reunite de industrii si buget-finante din Camera Deputatilor au dat marți, 17 mai, raport favorabil legii offshore, care urmeaza sa intre la vot final in plen, miercuri, 18 mai. Toți parlamentarii prezenti au votat „pentru” raport favorabil, cu excepția…

- Romanii ar putea lucra doar patru zile. Parlamentarii vor dezbate astazi, la ora 15, propunerea liderului senatorilor PNL, Catalin Fenechiu, ca saptamana de lucru sa aiba doar 4 zile.Liberalii spun ca o asemenea decizie este necesara și respecta prevederile directivelor Parlamentului European. In comisia…

- ”Am depus, alaturi de colegii mei liberali, amendamente la proiectul de lege 35/2022, in cadrul Comisiei pentru munca si protectie sociala, care au rolul de a oferi un sprijin real si efectiv angajatilor, prin eliminarea suprataxarii contractelor individuale de munca, dar si de a oferi o mai mare sustenabilitate…

- N. Dumitrescu Avand in vedere ca mulți dintre refugiați sunt persoane active, autoritațile din Romania vin in sprijinul acelora care au fugit din calea razboiului și cu posibilitatea oferirii unui loc de munca pe teritoriul țarii noastre. In acest context, prin intermediul unui comunicat de presa venit…

- Liberalii vor sa modifice Codul Muncii și sa introduca posibilitatea ca angajatul sa lucreze 10 ore pe zi, dar cu trei zile de repaus. Weekendul va fi, astfel, liber de vineri pana duminica, acest sistem contribuind la o mai mare productivitate a muncii, susțin inițiatorii proiectului de lege. Repartizarea…

- Alaturi de colegii deputați Diana Buzaianu și Catalin Tenița am semnat și depus proiectul de lege VOLUNTARI PENTRU CRIZE UMANITARE – privind stabilirea unor masuri de protecție sociala a persoanelor care participa la activitați de voluntariat pentru crize umanitare și/sau dezastre. Ne propunem sa stabilim…