Liberalii fierb! Nu sunt de acord cu negocierile purtate de ORBAN

In PNL au aparut nemultumiri cu privire la faptul ca Ludovic Orban insista sa aiba functia de presedinte al Camerei Deputatilor, iar la negocierile cu USR-PLUS si UDMR lasa destul de usor prea multe ministere partenerilor, au declarat surse din partid pentru News.ro. Totodata, referitor la Ministerul Dezvoltarii, presedintele PNL i-ar fi cerut lui Ion Stefan sa aiba in continuare portofoliul si in viitorul Guvern, au adaugat sursele citate. Florin Roman nu mai dorea sa fie liderul grupului deputatilor PNL pentru ca ar fi vrut Ministerul Dezvoltarii, insa Orbana refuzat, ceea ce l-a suparat pe…