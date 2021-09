Un proiect de hotarare privind concesionarea imobilului aflat in paragina si a terenului de peste doua hectare din jur a intampinat inclusiv opozitia aliatilor de la PMP, pe motiv ca propunerea nu prevede clar ce obiective vor rasari acolo pe langa restaurarea Casei Moruzi. Intrunirea de ieri a consilierilor judeteni a marcat o prima lipsa de acord in alianta de guvernare locala: dupa ce liderul grupului USR PLUS, Daniel Disca, a cerut fara succes scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi, motivand lipsa unei analize pe subiect, propunerea a picat dupa ce alesii PMP si PSD s-au abtinut de la…