- Europarlamentarul Victor Negrescu a discutat saptamana aceasta cu responsabilii de dosarul Schengen din cadrul Președinției Suediei la Consiliul UE despre aderarea Romaniei la zona de libera circulație.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in perioada 29 - 31 martie, Asociatia Nationala a Producatorilor de Cereale va organiza activitati de protest in zona punctelor de control

- Romania si Bulgaria vor continua demersurile comune pentru aderarea la spatiul Schengen, ambele tari considerandu-se pregatite sa faca parte din spatiul european de libera circulatie. Anuntul a fost facut de presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita la Sofia. Romania si Bulgaria sunt pregatite pentru…

- Proiectul de lege privind agenții straini votat in prima lectura de Legislativul georgian, care a stirnit revolte la Tbilisi, va avea un impact negativ asupra procesului de integrare a Georgiei in UE – a declarat pentru postul Radio Moldova, Directorul Institutului de Cercetari Juridice, Politice și…

- Aproape 70% dintre cetateni evalueaza situatia din Moldova ca fiind tensionata. Potrivit "INFOTAG", acest lucru il arata rezultatele sondajului de opinie al companiei Intellect Group. Potrivit Infotag, acest lucru il arata rezultatele sondajului de opinie al companiei Intellect Group, prezentate vineri.Potrivit…

- In cursul dimineții de marti, in jurul orei 07:06, ISU Banat a fost solicitat sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor in urma unui accident rutier produs pe A1 la KM 510, pe sensul de mers spre Timișoara. La fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Punctului de Lucru Pișchia…