- Odata cu instalarea sezonului cald, tot mai muți cetațeni prefera sa iși petreaca timpul liber in natura. Zilele insorite de vara și creșterea temperaturilor fac ca zonele din apropierea lacurilor, a cursurilor de apa, balților sau canalelor sa fie luate cu asalt atat de copii, cat și de adulți. Avand…

- Cinci medalii, dintre care trei de aur in contul luptatorilor bacauani de la SCM și CSM cu ocazia Cupei Romaniei Under 20 desfașurate recent, la Pitești. Astfel, Denis Mihai și-a adjudecat categoria de greutate 55 kg, Igor Botez s-a impus la 77 kg, in timp ce Vasile Cojoc a urcat pe cea mai inalta treapta…

- De luna viitoare, biletele pentru calatoriile cu trenul vor fi mai scumpe, dupa ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a decis majorarea prețurilor la transportul CFR. Masura a fost motivata de majorarea prețurilor la materii prime, materiale, piese de schimb, energie electrica, motorina…

- De luna viitoare, firmele private vor putea crește salariile angajaților cu 200 de lei, fara a fi obligate sa achite la stat impozit pe venit și contribuții sociale. Majorarea va fi in cazul angajaților incadrați cu norma intreaga, platiți cu salariul minim brut pe țara. Masura se va aplica in perioada…

- Angajații incadrați cu norma intreaga care sunt platiți cu salariul minim brut pe țara vor putea primi 200 de lei in plus, stabilește un normativ recent adoptat de Guvern. Masura este considerata o facilitate temporara (perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022) și va fi introdusa pentru a-i ajuta pe…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri giratorii și in intersecțiile mici. Masura poate fi implementata rapid, cu costuri reduse, iar efectul imediat este fluidizarea traficului, cu consecințe benefice pentru conducatorii auto. „Primele intersecții pentru…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași anunța inchiderea temporara a circulației pe DN 12B, Tg. Ocna – Slanic Moldova, incepand de miercuri, 13 aprilie, ora 18:00. Masura se impune ca urmare a lucrarilor de demolare a zonei cu stanci instabile, de pe versantul aferent porțiunii de drum. „Lucrarile…

- Echipa de juniori 2, categorie de varsta 14-15 ani, pregatita de prof. George Calin la CSM Bacau este angrenata intr-o campanie de calificare la Turneul Speranța. Echipa bacauana, avand un parcurs impecabil ceea ce i-a adus maximum de puncte, are deja asigurat un loc de participare la Turneul Final.…