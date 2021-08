Libanul este pe marginea prăpastiei: Peste 4 milioane de oameni riscă să rămână fără apă potabilă Peste 4 milioane de persoane din Liban s-ar putea confrunta cu o lipsa critica de apa potabila sau ar putea sa nu aiba deloc acces la apa zilele urmatoare, a avertizat sambata UNICEF, pe fondul unei grave penurii de combustibili, relateaza Reuters. Libanul, cu o populatie de 6 milioane de locuitori, se afla de doi ani in criza financiara, confruntandu-se cu o lipsa de pacura si benzina ceea ce a condus la intreruperi de electricitate si cozi lungi la cele cateva benzinarii care inca mai functioneaza. "Institutii vitale precum spitalele si centrele de sanatate nu au avut acces… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

