Liban: Saad Hariri renunţă să candideze la propria succesiune Premierul Saad Hariri, criticat ca intreaga clasa politica libaneza de miscarea de contestare, a anuntat miercuri ca nu doreste sa fie candidat la propria succesiune, in ajunul consultarilor parlamentare destinate sa permita formarea unui nou guvern, scrie AFP. In varsta de 49 de ani, Saad Hariri a demisionat la 29 octombrie, pe fondul manifestatiilor din intreaga tara pentru reinnoirea completa a clasei conducatoare din Liban. "Anunt ca nu voi fi candidat pentru a forma viitorul guvern", a declarat el intr-un comunicat al biroului sau, adaugand ca va participa insa la consultarile parlamentare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

