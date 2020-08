ONU a reinnoit vineri pentru inca un an mandatul misiunii de pace in Liban (Forta Interimara a Natiunilor Unite in Liban, FINUL), a redus numarul de membri si a solicitat autoritatilor libaneze sa permita FINUL accesul la tunelele de sub Linia Albastra care separa aceasta tara de Israel, transmite AFP.



O rezolutie in acest sens, initiata de Franta, a fost adoptata in unanimitate de catre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate.



"Recunoscand ca FINUL isi indeplineste cu succes mandatul din 2006, permitand de atunci pastrarea pacii si a securitatii", Consiliul "decide…