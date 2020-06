Liban: Manifestaţie antiguvernamentală marcată de violenţe Cateva sute de protestatari libanezi s-au adunat sambata in centrul Beirutului pentru a-si manifesta nemultumirea fata de neputinta guvernului de a pune capat prabusirii economice a tarii si au avut loc confruntari cu sustinatorii miscarii siite Hezbollah, informeaza AFP. Protestele din Piata Martirilor au fost insotite de ciocniri intre manifestanti si politie, care a folosit gaze lacrimogene. In urma acestor confruntari au fost ranite 48 de persoane, dintre care 37 au primit ingrijiri la fata locului, potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie libaneza. Manifestatia de sambata este prima… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

