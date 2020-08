Stiri pe aceeasi tema

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Agențiile internaționale de presa au anunțat producerea, marți dupa-amiaza, a doua puternice explozii succesive in zona portuara din Beirut, capitala Libanului. Imagini impresionante au circulat pe rețelele de socializare aratand amploarea exploziilor și a pagubelor. Marți noaptea, potrivit unui bilanț…

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.

- Michel Aoun, presedintele Libanului, a facut duminica apel la unitate, dupa ce noaptea trecuta in Beirut au avut loc incidente violente intre sustinatorii diferitelor tabere politice si au fost auzite focuri de arma in mai multe cartiere ale capitalei.